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Trabzonspor'dan 'sözlü tepki' açıklaması

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada 'Taraftarımız bugün tesislerimize gelerek üzüntülerini bildirmiş ve dolayısıyla yaşanan olay tatlıya bağlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası bordo-mavili bir futbolcunun taraftarla diyaloğa girdiğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son iki gündür sosyal medya ve bazı yayın organları tarafından bir futbolcunun taraftarlarla karşı karşıya getirilmek istendiği belirtilerek, "Hedef göstermeye yönelik çabaların amacına ulaşamayacağını, tüm oyuncularımızın kendilerini her şartta destekleyen taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz." ifadeleri kullandı.

Bahse konu olayın maç sonrası takımın tesislere giriş yaptıktan sonra gerçekleştiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bir taraftarımız takımımıza yönelik sözlü tepkide bulunmuştur. Olay yerine gelen güvenlik birimleri tarafından taraftarımız tesis dışına çıkartılmıştır. Taraftarımız bugün tesislerimize gelerek üzüntülerini bildirmiş ve dolayısıyla yaşanan olay tatlıya bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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