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Trabzonspor'dan taziye mesajı

Trabzonspor Kulübü, Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için taziye mesajı yayımladı.
 
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler yer aldı:
 
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı, yakınlarına sabırlar dileriz."

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