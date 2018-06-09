Trabzonspor'dan Willian Arao bombası

Trabzonspor transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken gündeme yıldız bir isim geldi... Bordo-Mavililer'in Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao ile ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, ilk etapta oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Ancak bunu başaramazsa bonservisiyle birlikte renklerine katacak.

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Bordo-Mavililer orta sahasından Kucka, Onazi, Okay ve Bero ile yollarını ayırmayı planlıyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Arao ile birlikte Musa Çağıran'la da temasta...

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Wilian Arao, Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. Sambacı, Brezilya dışında oynamadı.

(Takvim)