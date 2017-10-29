Trabzonspor-G.Saray maçında olay çıktı! İki kırmızı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçta gergin anlar yaşanırken, iki kırmızı kart çıktı.

Mücadelnein 44. dakikasında Badou Ndiaye, Olcay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Olcay daha sonra yerde kalan Ndiaye'den topu almak isterken ayağına bir darbede daha bulundu. Yerde kıvranan Ndiaye'nin üzerine yürüyen Olcay Şahan'ı, Sofiane Feghouli itti. Bu pozisyonda Olcay da yere düştü.

İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem bu pozisyonun ardından Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye ve Trabzonspor'dan Olcay Şahan'a kırmızı kart çıktı.

44. dakikada iki takım da sahada 10 kişi kaldı. Kırmızı kart gören Olcay ve Feghouli, oyundan çıkarken de tartışmaya devam etti.