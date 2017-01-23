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Trabzonspor-Konyaspor biletleri satışa çıktı

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
 
"Kale arkası: 5 lira, Maraton: 10 lira, Kapalı Kenar: 20 lira, Kapalı Orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve VIP ÖZEL: 500 lira"
 
Elektronik bilet sisteminin yeni Şenol Güneş Stadyumu’na taşınmasından dolayı bu maçta kağıt bilet uygulamasının yapılacağı belirtilirken, kombine sahibi taraftarların biletlerini Avni Aker Stadyumu’ndaki Passolig gişelerinden kimlik ibrazı ile ücretsiz olarak temin edebileceği açıklandı.

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