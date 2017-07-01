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Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshettiği iddia edildi

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin bordo mavili takımdaki sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

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Nijerya basınında yer alan habere göre; konuyla ilgili Daily Sports'a konuşan Onazi, sözleşmesini fesih etmesine gerekçe olarak Trabzonspor'un mali yükümlülükleri yerine getirmemesini gösterdi.

Onazi, Trabzonspor'un maaşları ödememeyi bir alışkanlık haline getirdiğini ve 3 aydır maaşını alamadığını ifade etti. Konuyla ilgili FIFA'ya gitmeye hazırlanan Nijeryalı oyuncunun, borçlarını ödemesi için bordo mavili yönetime ültimatom verdiği kaydedildi.

Onazi'nin, Temmuz'un ilk haftasının sonuna kadar yönetime süre verdiği, maaşlarının ödenmesi halinde FIFA'ya gitmeyeceği vurgulandı. (Ajansspor)

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