Trabzonsporlu oyuncular maça çıkmama kararı aldılar

Trabzonspor'un Salı günü sabah idmanına Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa'nın çıkmaması ve akşam antrenmanına hiçbir oyuncunun katılmamasının ardından oyuncular bugünkü antrenmana da katılmadı.

PARAMIZ ÖDENMEZSE MAÇA ÇIKMIYORUZ

Basketfaul'ün haberine göre; Daha önce zaman zaman antrenmanlara katılmayan oyuncular, paralarının ödenmemesi durumunda bu defa maça da çıkmama konusunda kararlı olduklarını belirttiler.

Trabzonspor program gereği Cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep Basketbol ile oynayacak, tabii oyuncular sahaya çıkarlarsa..