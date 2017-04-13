Trabzonspor Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Süper Lig’in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor’un bu performansı, gerek taraftarı gerek de yönetimi mutlu ederken; başkan Muharrem Usta ve kurmayları, transfer çalışmalarına başladı bile...

Gelecek sezon Bordo-Mavili kulübün kuruluşunun 50. yılı olması nedeniyle şampiyonluk vadeden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yeni sezonun transfer planlamasını teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte büyük bir titizlikle yapıyor.

LEİCESTER’DA MUTSUZ

Son Premier Lig şampiyonu Leicester City’de aradığını bulamayan Ahmed Musa ise Fırtına’nın ilk hedeflerinden biri... Bordo- Mavililer’in İngiliz ekibinin sezon başında 20 milyon Euro ödeyerek CSKA Moskova’dan aldığı 24 yaşındaki forvetin son durumunu Nijerya Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı Ogenyi Onazi’ye sorduğu öğrenildi. 20 lig maçında sadece 2 gol atabilen Musa’nın Ada’da mutsuz olduğu ifade edilirken, Leicester’ın da 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu tecrübe kazanması için başka takıma gönderebileceği belirtildi.

‘TARAFTAR İNANILMAZ’

Fırtına, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlamayı hedeflerken; Yanal’ın da çok istediği Ahmet Musa ile Onazi’nin geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Yakın arkadaşını ilk olarak ortamı görmesi için Türkiye’ye davet eden Onazi’nin “Trabzonspor çok büyük bir kulüp, taraftarın ilgisi inanılmaz. Müthiş bir stadı var. Gel birlikte şampiyon olalım” diyerek Ahmed Musa’yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.