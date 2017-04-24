Trabzonspor'u Avrupa için çıldırtan performans

Sezonun ilk yarısında taraftarını kahreden Trabzonspor, ikinci yarıda resmen şahlandı... Süper Lig'in ilk yarısında 1,12 puan ortalamasında kalan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı. Maç başına 2,41 puan ortalaması yakalayan Karadeniz Fırtınası deplasmanda ise 125 gündür yenilmiyor.

Bordomavililer, ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada tamamlamıştı. İkinci yarıdaki muhteşem performansıyla 47 puana ulaşan Karadeniz Fırtınası, 5. sırada kendine yer buldu. Şimdi daha da yukarıyı ve Avrupa'yı istiyor.

28 MAÇIN 14'ÜNDE GOL YEMEDİ

Trabzonspor ligin 28. hafta itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu.

Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla topladı. Trabzonspor, oynadığı 28 Süper Lig maçının 14'ünde kalesini gole kapattı.