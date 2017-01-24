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Trabzonspor'un avukatı FETÖ'den tutuklandı!

Trabzon’da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla' suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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