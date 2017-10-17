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Trabzonspor'un Brezilyalı teknik direktör Dunga ile görüştüğü ortaya çıktı

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor'un Brezilyalı teknik adam Dunga ile görüştüğü ortaya çıktı.

  • Levent Gültekin
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Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam'la görüşen Trabzonspor yönetiminin Brezilyalı genç teknik adam Dunga'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Dun Ersun Yanal'la tek taraflı sözleşme feshi yapan Muharrem Usta'nın 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamla görüştüğü öğrenilirken, Dunga'nın Trabzonspor'a gelmeye ikna olduğu, yıllık 3 milyon Euro'ya evet dediği ifade edildi.

Şu anda Londra'da olan Muharrem Usta'nın Dunga ismine sıcak baktığı öğrenilirken, başkanın 'Biz Rıza Çalımbay ile söz kestik fakat yarın Dunga konusunu son bir kez daha görüşebiliriz' dediği ifade edildi.

2007 yılında Venezuela'da düzenlenen Copa Amerika turnuvasında Brezilya ile kupa kazanan Dunga ertesi yıl Pekin'de Brezilya U23 takımı ile 3. olmuştu. 2009'da Konfederasyonlar Kupası’nı kaldıran başarılı teknik adam son olarak yine Brezilya ile Rusya 2018 biletini almış, grupta 18 maçta 41 puan toplayarak rekor kırmıştı. 

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