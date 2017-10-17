Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci, Fatih Terim'i ikna turuna çıktı

Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yol ayrımına gidilmesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Bordo-Mavili yönetim hemen harekete geçti.

TERİM'LE GÖRÜŞME BUGÜN

A Milli Takım ile yolları ayrılan ve boşta olan Fatih Terim'i takımın başına getirmek isteyen Trabzonspor yönetimi bu konuda yoğun mesai harcıyor. TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in aktardığı bilgiye göre; Fatih Terim ile aracılar vasıtasıyla temas kuruldu. Term'in ilk etapta teklife olumlu bakmadığı belirtilirken bunda bir süre dinlenme kararının da etkili olduğu ifade ediliyor.

ALİ KEMAL DENİZCİ DEVREDE

Bordo-Mavililerin Fatih Terim'le bir kez daha temasa geçeceği ve görüşme yapacağı öğrenildi. Öte yandan Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci'nin de tecrübeli teknik adamı ikna etmek için araya girdiği öğrenildi.

Trabzonspor'da yerli olarak Ertuğrul Sağlam ve Rıza Çalımbay'ın isimleri geri planda.