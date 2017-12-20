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Trabzonspor'un eski stadı Avni Aker'de yangın çıktı

Trabzonspor’un şampiyonluklarını yaşadığı ve Medical Park Stadının yapılması sonrasında terk ettiği Hüseyin Avni Aker Stadında bugün yangın çıktığı iddia edildi. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu bildirildi.

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Trabzonspor’a yıllarca ev sahipliği yapan, ardından Akyazı’da ki Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadının yapılmasının ardından geçen sezonun sonunda boşalttığı Hüseyin Avni Aker’de bugün yangın çıktı.

Yıkım çalışmaları Trabzon Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirilen Hüseyin Avni Aker Stadında bugün öğleden sonra çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti.

İtafiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeden yoğun bir duman çıktığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırma sonrasında belli olacağı kaydedilirken ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Bu iddialardan biri ise, Stadyumun Kazan Dairesinde, demir kesimi yapıldığı sırada, yağ kazanına kıvılcım sıçraması sonrasında yangının çıktığı belirtildi.

(61 saat)

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