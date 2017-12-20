Trabzonspor'un eski stadı Avni Aker'de yangın çıktı Trabzonspor’un şampiyonluklarını yaşadığı ve Medical Park Stadının yapılması sonrasında terk ettiği Hüseyin Avni Aker Stadında bugün yangın çıktığı iddia edildi. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu bildirildi.