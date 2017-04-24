Trabzonspor'un eski yıldızı Didier Zokora Endonezya'ya transfer oldu!
Trabzonspor'un eski oyuncularından Fildişi Sahilli Didier Zokora kariyerine Endonezya Ligi ekiplerinden Semen Padang'da devam edecek.
- Yeni Şafak
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Didier Zokora Endonezya takımlarından Semen Padang'la sözleşme imzaladı.
Son olarak Hindistan'da North East United forması giyen 36 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız; Michael Essien, Juan Pablo Pino ve Mohamed Sissoko'nun da yer aldığı Endonezya Ligi'nde mücadele edecek.
Zokora kariyerinde Sevilla, Tottenham ve Saint-Etienne gibi takımlarda forma giymişti.
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