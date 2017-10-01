Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Bayern Münih'te!

Trabzonspor’un kendi sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçında Bordo mavililer karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Gençlerbirliği maçında 46. dakikada oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren Abdulkadir Ömür verdiği gol pası ve gösterdiği üstün performans ile büyük beğeni toplamıştı.

Maçın ardından Bayern Münih Ceo’su Karl-Heinz Rumennige hemen Trabzonspor’lu yöneticilerle iletişime geçti ve Abdulkadir Ömür’ü çok beğendiklerini her ne pahasına olursa olsun takımlarında görmek istediklerini söylediler.

Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih’li yöneticiler Trabzonspor’lu yöneticilerle sıkı bir pazarlık içine girerek Abdulkadir Ömür’ü 38 milyon euro’ya kadrosuna kattı.

Bu anlaşmaya göre Abdulkadir Ömür 2 yıl Trabzonspor’da kiralık olarak oynayacak.

Abdülkadir Bayern Münih’in görevlendirdiği bir fizyoterapist eşliğinde antremanlarını gerçekleştirerek.

Bu 2 yıl boyunca tüm maçlarda Abdulkadir Ömür Bayern Münih’li yöneticiler tarafından izlenecek takip edilecek.(Trabzon Olay)