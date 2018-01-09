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Trabzonspor'un geri çevirdiği Caceres Lazio'ya transfer oldu

Trabzonspor'un geçen yıl son anda transferinden vazgeçtiği Martin Caceres İtalyan devine imza attı.

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Trabzonspor'da geçen devre arasında transfer gündemine gelen ve şehre getirilen, ancak "kronik sakat" iddiasıyla vazgeçilen Martin Caceres bir transfer daha yaptı. Sezon başında Serie A ekiplerinden Verona'ya imza atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Lazio'ya imza attı.

Uruguaylı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Lazio, anlaşmada opsiyon da olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'a transferi iptal olduktan sonra Southampton ve Verona'da oynayan Caceres, bu sezon 15 maçta 1258 dakika forma giydi ve 3 de gol atarak skora katkıda bulundu.

(Sporx)

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