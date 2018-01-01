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Trabzonspor'un golcüsü Dame N'Doye için Bursaspor ve Konyaspor harekete geçti

Trabzonspor'un forveti Dame N'Doye'a Süper Lig'den iki takım talip oldu.

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Trabzonspor formasıyla bu sezon 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Dame N'Doye'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğendiği isimler arasında yer alan Senegalli forvet ile yeni imza için görüşme yapılırken, Süper Lig'den iki kulüp oyuncuya talip oldu. 
 
Bursaspor ve A.Konyaspor'un 32 yaşındaki oyuncuyu istediği ancak sezon sonunda serbest kalma ihtimali yüzünden cazip teklif yapmadıkları öğrenildi.
 
Senegalli 32 yaşındaki golcü, bu sezon 11 maçta, 710 dakika sahada kaldı.(Sabah)

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