Trabzonspor'un istediği Aminu'ya Konyaspor da talip oldu

Uzun bir süredir Trabzonspor’un gündeminde yer alan Osmanlısporlu Aminu Umar için Konyaspor da devreye girdi.

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Konyaspor’un başına geçen Çalımbay, geçen sezon bordo mavili takımın başında iken almayı çok istediği Nijeryalı oyuncu için ısrarcı. Bu nedenle Bordo-Mavililer’in kiralık teklifi şu anda yanıtsız kaldı.