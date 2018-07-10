Trabzonspor'un istediği Aminu'ya Konyaspor da talip oldu
Uzun bir süredir Trabzonspor’un gündeminde yer alan Osmanlısporlu Aminu Umar için Konyaspor da devreye girdi.
Uzun bir süredir Trabzonspor’un gündeminde yer alan Osmanlısporlu Aminu Umar için Konyaspor da devreye girdi.
Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra Konyaspor’un başına geçen Çalımbay, geçen sezon bordo mavili takımın başında iken almayı çok istediği Nijeryalı oyuncu için ısrarcı. Bu nedenle Bordo-Mavililer’in kiralık teklifi şu anda yanıtsız kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.