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Trabzonspor'un konuğu Yeni Malatyaspor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımını STAR.COM.TR'den canlı takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur - Pereira - Okay - Uğur - Novak - Onazi - Kucka - Abdülkadir - Sosa - Olcay - Burak

Yeni Malatyaspor: Ertaç - Doria - Sadık - Chebake - Mina - Murat - Azubuike - Aytaç - Rahman Buğra - Boutaib - Adem

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