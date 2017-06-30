Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'un Kucka transferi Milan'ın takasına takıldı

Transferde ismi Trabzonspor ve Galatasaray ile anılan Slovak futbolcu Juraj Kucka için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde ismi özellikle Trabzonspor ve Galatasaray ile anılan Slovak orta sahanın Torino'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan basının haberine göre Torino'dan Marco Benassi'yi transfer etmek isteyen Milan'ın Kucka'yı takasta kullanacağı belirtildi.

Torino'nun Benassi için 20 milyon Euro telep ettiği, Milan'ın da bir miktar paranın üstüne Kucka ve Gabriel Paletta'yı takaslayacağı açıklandı.

TORINO SICAK BAKIYOR

Slovak oyuncunun Milan'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazandığı ve İtalyan ekibinin futbolcunun maaşından kurtulmak istediği kaydedilirken, Torino teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in Kucka'yı kadroda görmek isteyeceği iddia edildi.

Milan ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milan'da toplam 33 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist üretti. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölümden arkadaşına attığı “uçan tekmeyle” kurtuldu

Ölümden arkadaşına attığı “uçan tekmeyle” kurtuldu

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA