Trabzonspor'un Kucka transferi Milan'ın takasına takıldı

Transferde ismi özellikle Trabzonspor ve Galatasaray ile anılan Slovak orta sahanın Torino'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan basının haberine göre Torino'dan Marco Benassi'yi transfer etmek isteyen Milan'ın Kucka'yı takasta kullanacağı belirtildi.

Torino'nun Benassi için 20 milyon Euro telep ettiği, Milan'ın da bir miktar paranın üstüne Kucka ve Gabriel Paletta'yı takaslayacağı açıklandı.

TORINO SICAK BAKIYOR

Slovak oyuncunun Milan'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazandığı ve İtalyan ekibinin futbolcunun maaşından kurtulmak istediği kaydedilirken, Torino teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in Kucka'yı kadroda görmek isteyeceği iddia edildi.

Milan ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milan'da toplam 33 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist üretti. (Sporx)