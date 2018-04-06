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'Trabzonspor'un satılacağı yönündeki haberler yalan'

Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Muharrem Usta'nın Spor Toto 1. Lig'deki bir kulübü satın alacağına dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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