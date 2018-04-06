'Trabzonspor'un satılacağı yönündeki haberler yalan'
Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Muharrem Usta'nın Spor Toto 1. Lig'deki bir kulübü satın alacağına dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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