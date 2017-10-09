Trabzonspor'un son genç yıldız adayı Tayyip Ebrar Cumur
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi genç oyunculara A takımda görev veren Trabzonspor'un takıma kazandırmayı planladığı altyapıdan 18 yaşındaki Tayyip Ebrar Cumur, Al Sadd maçıyla birlikte bordo mavili forma altındaki ilk maçına çıktı.
65. dakikada Sosa'nın yerine oyuna giren genç yetenek performansıyla beğeni topladı, gelecek için ümit verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal, Azerbaycan doğumlu futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ebrar için daha çok erken. Onun oynadığı bölgede sayısal çok fazla oyuncumuz var. Haftanın 3 günü bizimle antrenman yapıyor. Özel antrenmanlarda yaptırmaya başladık. Altyapımız bizim için değerli, ilgileneceğiz. Onun gibi birkaç oyuncumuz daha var. Onlara da her fırsatta şans verip değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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