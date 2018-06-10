Trabzonspor'un teklif götürdüğü Jamiro Monteiro, transfere sıcak bakıyor
Karadeniz ekibinin transfer listesinde olan Hollandalı Jamiro Monteiro için tutulan raporların olumlu olduğu öğrenildi.
Heracles Almelo'da forma giyen Fildişi asıllı Hollandalı 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için teklif sunan Fırtına'nın beklemeye geçtiği belirtildi. Scout ekibi tarafından birçok kez izlenen Monteiro'nun gelmesi adına şartların zorlanacağı ifade edildi.
Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcunun da bordo-mavililerin önerisine çok sıcak baktığı belirtildi.
Heracles formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Monteiro'nun piyasaya değeri transfermarkt'a göre 1,2 milyon euro olarak görünüyor.
(Trabzonhaber)
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