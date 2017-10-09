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Trabzonspor'un Türkiye uçağı rötar yaptı

Trabzonspor'un Al-Sadd'ı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından, bordo-mavili kafileyi Türkiye'ye getirecek olan uçak rötar yaptı.

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Trabzonspor'un Al-Sadd'ı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından, bordo-mavili kafileyi Türkiye'ye getirecek olan uçak rötar yaptı.

Kafileyi taşıyacak olan uçakta yaşanan klima arızası nedeniyle, 17.20'de kalkması gereken uçağın kalkışı 18.20'ye sarktı. Klimanın arızalanması sonucu uçağın içinin çok sıcak olduğu ve oyuncuların bu şekilde yolculuk yapmak istemediği belirtildi. Gerekli arızalar giderildikten sonra uçak yolculuğa uygun hale getirildi.

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