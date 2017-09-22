Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'un yediği dördüncü golden sonra taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etti

Trabzonspor'un Alanyaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçta Ersun Yanal, istifaya davet edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve eleştiri okları Ersun Yanal'a çevrildi.

Karşılaşma oynanırken Aytemiz Alanyaspor'un attığı 4. golün ardından Trabzonspor tribünlerinden protesto sesleri yükseldi.

Trabzonspor taraftarı Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

ALANYASPOR'A ALKIŞ

Öte yandan inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Alanyaspor'da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarları alkışladı. Taraftarlar da Alanyaspor futbolcularına alkışlarla cevap verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sakarya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sakarya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA