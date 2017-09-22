Trabzonspor'un yediği dördüncü golden sonra taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etti
Trabzonspor'un Alanyaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçta Ersun Yanal, istifaya davet edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve eleştiri okları Ersun Yanal'a çevrildi.
Karşılaşma oynanırken Aytemiz Alanyaspor'un attığı 4. golün ardından Trabzonspor tribünlerinden protesto sesleri yükseldi.
Trabzonspor taraftarı Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
ALANYASPOR'A ALKIŞ
Öte yandan inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Alanyaspor'da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarları alkışladı. Taraftarlar da Alanyaspor futbolcularına alkışlarla cevap verdi.
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