Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'un yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oluyor

Muharrem Usta'ya görevi devrederken 2.500 kişiyi kulübe üye yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un yeni başkanı olmaya hazırlanıyor.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

6 Ekim 2015’te yapılan seçimi Muharrem Usta’ya kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında ‘Yeniden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor’ haberlerinden sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

50.yılında şampiyonluğu hedefleyen ve kadro yapılanmasını buna göre şekillendiren Trabzonspor’da sular bir türlü durulmazken, Ersun Yanal’la yolların ayrılıp Rıza Çalımbay’ın göreve getirilmesi camianın için pek açmamışa benziyor. Erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Muharrem Usta’nın ‘Mayıs ayına kadar görevimin başındayım’ açıklaması şimdilik bu seçeneği rafa kaldırmış gibi gözükürken, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Mayıs ayı için çoktan kolları sıvadığı belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Trabzonspor’un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Muharrem Usta’ya görevi devrederken yaklaşık 2.500 kişiyi kulübe üye yaptığı belirtilirken, Hacıosmanoğlu’nun resmi olarak adaylığını açıklaması halinde seçimleri kazanacağı iddia edildi. 

2022 oy farkla seçimi Muharrem Usta’ya (3062) kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu (1040), o dönem başkanlık yarışında bir hayli ön plana çıkan Celil Hekimoğlu’nun vereceği son kararı bekliyor. Hekimoğlu Usta karşısında 3049 oy almıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haramidere'de durdurulan kamyonete operasyon kamerada!

Haramidere'de durdurulan kamyonete operasyon kamerada!

Bu matematik testini 10 kişiden 1'i çözebiliyor

Bu matematik testini 10 kişiden 1'i çözebiliyor

Bu sebzeler tüketilmediğinde kalp rahatsızlığı oluyor

Bu sebzeler tüketilmediğinde kalp rahatsızlığı oluyor

BMW Z4 Concept görücüye çıktı

BMW Z4 Concept görücüye çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA