Trabzonspor'un yeni sezon formaları yarın satışa çıkıyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavililerin geçtiğimiz sezonun son maçında giydiği beyaz formaların göğsünde QNB Finansbank reklamının yer aldığı belirtildi.

Formaların yarından itibaren satışa sunulacağı vurgulanarak, "Beyaz formamız, göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri ile dikkat çekiyor. Bordo, mavi ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği beyaz formada klasik tarza getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor. Yeni sezon beyaz formalarımızı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren tüm TS Club mağazalarında bulabilirsiniz." denildi.