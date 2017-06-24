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Trabzonspor'un yeni sezon formaları yarın satışa çıkıyor

Trabzonspor'un beyaz formalarının yarın satışa çıkacağı bildirildi.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavililerin  geçtiğimiz sezonun son maçında giydiği beyaz formaların göğsünde QNB Finansbank  reklamının yer aldığı belirtildi.

Formaların yarından itibaren satışa sunulacağı vurgulanarak, "Beyaz  formamız, göğüs altındaki çarpıcı üçgen motifleri ile dikkat çekiyor. Bordo, mavi  ve beyaz renkteki üçgenlerin hareketlendirdiği beyaz formada klasik tarza  getirilen dinamizm ve üç rengin kurgusunda sentez duygusu ön plana çıkıyor. Yeni sezon beyaz formalarımızı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren tüm TS Club  mağazalarında bulabilirsiniz." denildi.

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