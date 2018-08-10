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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

Bordo mavili ekibin görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.

(DHA)

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