Trabzonspor'un yeni transferi Morteza, Başakşehir maçını izledi
Trabzonspor'un İranlı transferi Morteza, haftasonu oynanılan Başakşehir müsabakasını izledi.
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapmak üzere 4 gün önce İstanbul'a getirdiği İranlı Morteza Pouraliganji, Bordo-Mavililer'in Başakşehir'le oynadığı maçı statta izledi.
Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Savunmanın göbeğinde oynayan İranlı futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 resmi karşılaşmada 4 gol attı, sarı ya da kırmızı kart görmedi.
(Takvim)
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