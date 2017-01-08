Trabzonspor'un yeni transferi Caceres yarın İstanbul’da olacak

Trabzonspor, yıldız oyuncu Martin Caceres'i İstanbul'a getiriyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Villereal ve Juventus gibi önemli takımlarda oynayan Caceres, yarın Montevideo üzerinden önce Madrid'e oradan da İstanbul'a gelecek. Aslında dün gelecek olan 29 yaşındaki stoper, Başkan Muharrem Usta'dan izin aldığı için yarına kalmış oldu. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Caceres'in İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceğini ve bir sorun çıkmaması durumunda kendisiyle anlaşılacağını belirtti.

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