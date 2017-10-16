Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon'un yerel medyası 6-1'den sonra çıldırdı

Dün akşam Akhisarspor karşısında 6-1'l,k tarihi bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da yerel medya başkan Usta ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, “Bırakın gidin” yorumunda bulundu. 

Karadeniz Gazetesi: “Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları” ifadelerini kullandı. 

Taka Gazetesi: “Geleceğimizi kararttınız” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı. 

Günebakış Gazetesi: “Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!” yorumunu yaptı.

Sonnokta Gazetesi: “Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın” ifadelerine yer verdi.
 
Kuzey Ekspres Gazetesi: “Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!” yorumunda bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Avrupa'da PKK rezaleti!

Avrupa'da PKK rezaleti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA