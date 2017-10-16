Trabzon'un yerel medyası 6-1'den sonra çıldırdı
Dün akşam Akhisarspor karşısında 6-1'l,k tarihi bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da yerel medya başkan Usta ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Trabzonspor'un Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, “Bırakın gidin” yorumunda bulundu.
Karadeniz Gazetesi: “Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları” ifadelerini kullandı.
Taka Gazetesi: “Geleceğimizi kararttınız” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
Günebakış Gazetesi: “Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!” yorumunu yaptı.
Sonnokta Gazetesi: “Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın” ifadelerine yer verdi.
Kuzey Ekspres Gazetesi: “Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!” yorumunda bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.