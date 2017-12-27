Transfer haberleri son dakika Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kim nereye transfer oldu

Transfer haberlerini takip eden futbol severler için son dakika gelişmelerini bu haberimizde derledik. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Bursaspor transferleri ile ilgili ayrıntılar bu haberimizde. Türkiye'de büyük takımlar arasında yaşanan taransferler 4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak. Devre arası transfer sezonu öncesinde takımların transfer listeleri ve transfer etmek istedikleri oyuncular da belli olmaya başladı. Futbol global bir piyasadır ve en iyi futbolcular sürekli takım değiştirir. Her yaz en iyi futbolcuları satın almak isteyen kulüpler sayesinde takımlar arasında transferler gerçekleşiyor. Oyuncular, menajerleri, kulüp ve avukatları yeni sözleşme yapar. Burada ücret, imza ve kulüpte kalma primleri yeni bir karara bağlanır. Peki Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor'a kimler transfer oldu? Kim nereye kaç liraya taransfer olacak? İşte son dakika transfer haberleri ve detayları...



GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KİM NEREYE TRANSFER OLUYOR?



4 Ocak'ta resmi olarak başlayacak devre arası transfer sezonu öncesinde takımların transfer listeleri ve transfer etmek istedikleri oyuncular da belli olmaya başladı. İşte 26.12.2017 tarihli gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan transfer haberlerinden bazıları:



Galatasaray'da Elmander sesleri! Levent Şahin ve Hasan Şaş'tan sonra Florya'da Johan Elmander ile Ümit Davala sesleri yükselmeye başladı...



Galatasaray'a dördüncü kez gelen Fatih Terim'in yardımcıları da bir bir belli olmaya başladı. Daha önce Levent Şahin'i teknik heyetine katan Terim, dün Hasan Şaş'la Florya'da bir araya gelmişti.







Şaş bundan sonra Terim'in ekibinde yer alacak. Peki Terim'in ekibine katılacak diğer isimler kim? İşte cevabı...



Fatih Terim'in görüşmelere başladığı ilk isim Taffarel. Bir diğer ismin ise eski futbolcusu Elmander olduğu belirtiliyor. Dün Florya'yı ziyaret eden Ümit Davala da adaylar arasında.



Hakan Çalhanoğlu transferini bizzat ikili ilişkilerini kullanarak bitirmeyi düşünen Terim, genç oyuncuyla ilk teması kurdu. Sarı-Kırmızılılar, Milan’ın 10 numarasını ilk etapta kiralayıp sezon sonundaki duruma göre bonservisini almayı planlıyor.







Devre arasında golcü transferi isteyen Aykut Kocaman, Robin Van Persie ve Fernandao ile yolları ayırın talimatı verirken, yönetim rotayı yeniden Samuel Eto'o'ya çevirdi.



Çalımbay’la birlikte yarışa dahil olan Fırtına, operasyona başladı. Önceliği stoper ve sol beke veren Trabzonspor, Moledo ve Sakıb için çalışmalarını hızlandırdı. Sol açık için ise Mehmet Yılmaz’ın bizzat izlediği Monsen, üst sıraları zorluyor.



Fenerbahçe Aykut Kocaman’ın istemesi halinde Bajic'i kiralamak için harekete geçecek.



Forvet arayan takımlar gözünü Adana Demirspor’dan Apoel’e gidip Şampiyonlar Ligi’nde 2 gol atan Pote’ye çevirdi. Çaykur Rizespor başta olmak üzere Karabükspor ve Konyaspor’un Beninli yıldızın peşinde olduğu öğrenildi.



Cenk Tosun'un, Everton'a transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor. Siyah beyazlı takımın Cenk Tosun'un yerine Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'u transferini düşündüğü öğrenildi.







Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a maliyeti nedeniyle olumsuz rapor veren teknik direktör Fatih Terim, yeni hedefi gösterdi. Brezilya'da Atletico Paranaense forması giyen Sidcley için düğmeye basan sarı- kırmızılılar, bu oyuncuyla ilgili temaslara geçti.



Aslan'ın başında çıktığı ilk maçta Göztepe galibiyetiyle yüzü gülen Fatih Terim, transferde de harekete geçti.İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.



Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Sevilla'dan ayrılabileceğine yönelik hakkında haberler çıkan Simon Kjaer'le bir görüşme yaptığı iddia edildi.







Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Moutinho ile de ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor.



Beşiktaş Aron Gunnarsson ile ilgileniyor....



Transfer nedir?



Futbol global bir piyasadır ve en iyi futbolcular sürekli takım değiştirir. Örneğin David Beckham kariyeri süresince İngiltere'nin yanı sıra İspanya, ABD, İtalya ve Fransa takımlarında oynadı. Profesyonel futbolcular kulüpleriyle beş yıllığına kadar sözleşme imzalar.



Futbolcu sözleşme süresinden önce transfer olursa yeni kulübü eskisine bonservis ücreti öder. İşte buna transfer ücreti denir.







Transferler ne zaman yapılır?



Türkiye'de 4 Ocak'ta resmi olarak devre arası transfer sezonu başlayacak.



Yılda iki kez transfer yapılır. FIFA kurallarına göre, kulüplerin yabancı oyuncu satın alabileceği iki dönem vardır. Sezon arası dönem daha uzun, sezon ortası daha kısa transfer dönemidir.



Kesin tarihleri her ülkenin futbol federasyonu belirler. Avrupa ülkelerinin çoğunda yaz transfer sezonu 31 Ağustos'ta kapanır. ABD'de ise bu tarih 9 Ağustos'tur.



Burada biter mi?



Fakat iş burada bitmez. Oyuncular, menajerleri, kulüp ve avukatları yeni sözleşme yapar. Burada ücret, imza ve kulüpte kalma primleri karara bağlanmıştır.



Futbolcular sağlık kontrolünden geçer. Daha önce tespit edilmemiş bir sakatlık durumunun ortaya çıkması transferi ve transfer ücretini etkileyebilir.