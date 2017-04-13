Beşiktaş tecrübeli oyun kurucu Pooh Jeter'i transfer etti
Beşiktaş, Tianjin Gold Lions'da oynayan 33 yaşındaki oyun kurucu Pooh Jeter'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Spor Toto Basketbol Süper Ligi'inde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, aradığı oyun kurucuyu buldu.
Beşiktaş Sompo Japan, Çin Ligi ekipleirnden Tianjin Gold Lions'da oynayan oyun kurucu Pooh Jeter'i kadrosuna kattı.
Oyuncunun menajerinin de doğruladığı transferin ardından Pooh Jeter de twitter hesabından ''BEŞİKTAŞ'' yazan bir mesaj yayınladı.
Pooh Jeter kariyerinde Unicaja Malaga, Sacramento Kings Joventut Badalona gibi takımlarda da forma giydi.
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