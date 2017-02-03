Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı!
Beşiktaş, başarılı stoperi Dusko Tosic'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını KAP'a bildirdi.
BEŞİKTAŞ'IN KAP'A GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro
2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.
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