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Beşiktaş Tosic'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, başarılı stoperi Dusko Tosic'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını KAP'a bildirdi.

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BEŞİKTAŞ'IN KAP'A GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.

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