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Galatasaray, Bilic ve Drogba'yý istiyor

Galatasaray, Jan Olde Riekerink’in yetersizliði nedeniyle, West Ham United’ýn yollarýný ayýrmasýný beklediði Slaven Bilic’i gündemine aldý. ABD’de Montreal Impact ile sözleþmesi biten Didier Drogba’ya da teklif yapýlacak.

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Galatasaray, þampiyonluk yarýþýnda þansýný sürdürse de oynanan futbol ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in her geçen gün yetersizliðinin ortaya çýkmasý yönetimi harekete geçirdi.
 
Galatasaray, öncelikli olarak West Ham United'da bu sezon beklenen performansý sergileyemeyen ve yollarýn ayrýlmasý gündemde olan Beþiktaþ'ýn eski teknik direktörü Slaven Bilic'i listenin ilk sýrasýna yazdý. Hýrvat teknik adamýn da sarý-kýrmýzýlýlarýn teklifine olumlu yaklaþýp tekrardan Türkiye'de çalýþmaya yeþil ýþýk yakabileceði belirtiliyor.
 
ÖNCE SAHA SONRA KULÜBE
 
Yönetimin diðer bir hedefi ise Didier Drogba… Galatasaray’da oynadýðý dönemde taraftarýn sevgilisi olan yýldýz futbolcunun, ABD kulüplerinden Montreal Impact ile sözleþmesi sona ermiþti. Sarý-kýrmýzýlý yönetim, Drogba'yý “Gel yarým devre bizimle futbol oyna, daha sonra da yeni sezonda Slaven Bilic'in yardýmcýlýðýný yap” diyerek ikna etmeye çalýþacak. Galatasaray, Hýrvat çalýþtýrýcý takýmýn baþýna gelmese bile Fildiþili futbolcuyu devre arasýnda takýma kazandýrmak için her yolu deneyecek. (Amkspor)

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