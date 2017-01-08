Garry Rodrigues İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, bu akşam İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'in bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sportif AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu da bu transferin bittiğini dün yaptığı basın toplantısında açıklamıştı.
Cimbom, Garry Rodrigues’e yıllık 1 milyon 350 bin Euro, kulübüne ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarılı kanat oyuncusu pazartesi sağlık kontrolünden geçecek, salı günü takımla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk çalışmasını yapacak.
Rodrigues bu sezon PAOK formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol atarken 8 asist yaptı.
Garry Rodrigues kimdir?
27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Rodrigues, futbol hayatına Twente ve Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra 2004'te Feyenoord altyapısına transfer oldu.
2010'da Xerxes DZB ile Hollanda'da profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Rostocker, Boshuizen, Ado den Haag ve Dordrecht ekiplerinin tamamında 1 sezon forma giydi.
Şubat 2013'te Levski Sofia'ya transfer olan Rodrigues, orada da bir sezonun ardından İsanyol ekibi Elche'nin yolunu tuttu. Elche'de forma şansı bulamsına rağmen başarılı olamayan kanat oyuncusu, soluğu Selanik'te aldı. Rodrigues, Ağustos 2015'ten beri Paok forması giyiyor.
Öte yandan Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları'nın milli formasını tercih etti ve bugüne kadar çıktığı 12 milli maçta 2 gol kaydetti.
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