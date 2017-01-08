Garry Rodrigues İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'in bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sportif AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu da bu transferin bittiğini dün yaptığı basın toplantısında açıklamıştı.

Cimbom, Garry Rodrigues’e yıllık 1 milyon 350 bin Euro, kulübüne ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarılı kanat oyuncusu pazartesi sağlık kontrolünden geçecek, salı günü takımla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk çalışmasını yapacak.

Rodrigues bu sezon PAOK formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol atarken 8 asist yaptı.

Garry Rodrigues kimdir?