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Transferde dev takas! G.Saray - Trabzonspor...

Jan Durica’nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a Galatasaray’dan sürpriz bir teklif geldi.

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Mehmet Ekici’de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon’un kapısını çaldı.
 
Yönetim ise bu teklife “Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet’i alın” karşılığını verdi.
 
Galatasaray’ın Trabzon’un Muhammet’e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.
 
Gaziantep’in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray’dan gelecek cevaba göre harekete edecek. 
 
Chedjou, bu sezon Galatasaray'la 15 maça çıkarken, 1 gol attı 1 de asist yaptı.
 
Muhammet Demir ise 12 maçta 1 gol kaydetti.
 
Habertürk

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