Transferde sağ gösterip sol vuran Galatasaray, Ezequiel Lavezzi ile temasa geçiyor
Galatasaray, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların radarına giren çok konuşulacak o isim Ezequiel Lavezzi'den başkası değil.
İki sene önce sezon başına 22 milyon Euro karşılığında Çin kulübü Hebei Chine Fortune'un yolunu tutan Arjantinli futbolcu 1 Ocak 2018 itibariyle boşa çıkacak.
Kulübüyle sözleşme uzatmayacak olan Lavezzi, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor. Bonservis ödenmeyecek yıldız için harekete geçen Galatasaray'da, Cenk Ergün futbolcunun menajeri ile kısa süre içinde temasa geçecek.
TERCİHİ AVRUPA
Teknik Direktör IgorTudor'un raporu doğrultusunda sol bek, sol açık ve stoper arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Ezequiel Lavezzi ismini fırsat transferi olarak görüyor.
Çin'de iki yılda 40 milyon Euro'nun üzerine para kazanan Tangocu, düzenli olarak oynayabileceği bir Avrupa kulübünde forma giymek istediğini daha önce açıklamıştı. Londra'da bulunan Futbol Direktörü Cenk Ergün yıldız futbolcunun menajeri Alejandro Mazzoni ile kısa süre içerisinde temasa geçip, 2.5 yıllık teklifi iletecek.
Skor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.