Garry Rodrigues transferine kar engeli!

Bakan Müezzinoğlu'ndan emeklilik yaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Mesela yaşa takılanlara biz 'yaşa takılmayacaksınız merak etmeyin' dersek, yaş yine 50'lilerin altına iner. Ama biz yaşa takılan kardeşlerimize diyoruz ki 'beklemen gereken 53'se 53'ü, 54'se 54'ü bekleyeceksin' ve o gün geldiğinde de emekliliğini alacaksın." dedi.