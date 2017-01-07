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Garry Rodrigues transferine kar engeli!

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Garry Rodrigues kar rötarına takıldı.

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Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Garry Rodrigues kar rötarına takıldı. PAOK'tan transfer edilen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcunun haftasonu İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak olumsuz hava koşulları yüzünden oyuncunun pazartesi İstanbul'a geleceği belirtildi. (Skorer)

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