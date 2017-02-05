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Vissel Kobe'den Podolski açıklaması!

Uzun süredir Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'yi isteyen Japonya Ligi ekibi Vissel Kobe'den açıklama geldi.

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Japon basınına konuşan Vissel Kobe direktörlerinden Ryo Adachi, Podolski'nin transferini erteleme planı yaptıklarını söyleyerek, bu transferin yazın gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Japon basınında yer alan haberde, Japonya'da transfer döneminin Mart ayının sonunda biteceği ve Podolski transferinin halen gerçekleşebileceği ifade edilirken, buna rağmen Galatasaray'ın Podolski'yi Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından göndermeye karar verdiği vurgulandı.

Japonya'da ara transfer dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.

Ajansspor

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