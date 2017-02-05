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Ömer Toprak Borussia Dortmund'ta!

Bayer Leverkusen, sosyal medya hesabından, Ömer Toprak’ın gelecek sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini açıkladı.

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Bayer Leverkusen, sosyal medya hesabından, Ömer Toprak’ın gelecek sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Borussia Dortmund da, transferi resmen duyurdu. Dortmund resmi sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezondan başlamak üzere; 2021'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Freiburg ve Leverkusen formalarıyla Bundesliga'da şu ana kadar 181 maçta oynayan Ömer Toprak, 25 kez de Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Borussia Dortmund Michael Zorc, ''Ömer Toprak Uluslararası deneyimi olan çok güçlü bir futbolcu. Savunmada kalitemizi arttıracak'' dedi.

Öte yandan açıklamada dikkat çeken bir diğer detay da, Ömer Toprak'ın sezon sonuna kadar Leverkusen'in oyuncusu olduğu, bu yüzden sezon sonuna kadar Ömer Toprak'la ilgili Dortmund tarafından herhangi bir yorumda bulunulmayacağı vurgulandı.

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