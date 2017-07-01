Transferin hızlı takımı Galatasaray; sağ bek, sol bek ve ön libero takviyesi de yapacak

Bu doğrultuda bir sağ bek, bir sol bek, bir ön libero transferine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Sneijder’in takımdan ayrılması durumunda, bir de kanat transferinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Futbol direktörü Cenk Ergün, bu transferleri de bir an önce yetiştirebilmek için yine yurt dışı seferine çıkacak. Öne çıkan adaylarda son durum ise şöyle:

William Vainqueur (Orta saha)

Marsilya’daki kiralık sözleşmesi sona eren William Vainqueur, bonservisini elinde bulunduran Roma’ya döndü. 28 yaşındaki Fransız ön liberoya, Galatasaray’ın yanı sıra Nantes kulübü de talip. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşmış olsa da, üst üste gelen teklifler nedeniyle Roma fiyat yükseltiyor. Buna rağmen listedeki tüm adaylar arasında Vainqueur 1 numaralı isim konumunda.

Mario Lemina (Orta saha)

Juventus’un 23 yaşındaki futbolcusu Lemina, Galatasaray’ın Vainqueur’a alternatif olarak belirlediği isim. Eğer Fransız futbolcunun transferi gerçekleşmezse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden Lemina’ya yönelecek.

Hatta bu transfer girişiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına şimdiden genç futbolcu için temasa geçildi. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi kiralık formülüyle bitirmeyi düşünüyor.

Gael Clichy (Sol bek)

Çok sayıda talibi olması ve şartlarının her geçen biraz daha ağırlaşması sebebiyle Galatasaray her ne kadar bu transferde geri adım atmış gibi görünse de, temaslar sona ermiş değil. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyu hâlâ renklerine bağlamaya çalışıyor. Clichy’nin yıllık 2.5 milyon Euro garanti, 1 milyon Euro da imza parası olmak üzere 3.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Kenny Tete (Sağ bek)

Corchia ve Juanfran alternatiflerinin yanında teknik direktör Tudor’un işaret ettiği sağ bek olan Kenny Tete için de temaslar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro istemesi, yönetimin canını sıkmış durumda. Galatasaray cephesi, 21 yaşındaki futbolcuya senelik 1.5 milyon Euro teklif ediyor. Kulübü Ajax ise 3 milyon Euro’luk bonservis teklifini kabul etmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için de girişimleri sürdürüyor.