Trezeguet'den Kasımpaşa yönetimine: 'Bırakın G.Saray'a gideyim

MISIR Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda boy gösteren Kasımpaşalı Trezeguet, İstanbul dönüşü havalimanında, “İnşallah G.Saray’a transferim gerçekleşir” demişti. 23 yaşındaki golcü, Kasımpaşa Yönetimi’yle de görüştü ve Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini yine belirtti. “Bırakın G.Saray’a gideyim. Burada kalmak istemiyorum” diyerek yönetime baskı yaptı. Kasımpaşa ise, “Biz senin bonservisin için Anderlecht’e 2 milyon euro verdik. Bir sezon daha kal, borcunu öde, sonra gidersin” yanıtını verdi.

BİR KURUŞ AŞAĞIYA OLMAZ

İstanbul kulübü, yıldız futbolcuya ayrıca, “Şimdi gitmek istiyorsan, gideceğin kulüp 5 milyon euro artı KDV’yi getirsin, 1 kuruş aşağıya olmaz” diyerek ayrılık şartlarını yineledi. Galatasaray adına Abdurrahim Albayrak, “İlgilenmiyoruz” açıklaması yapsa da G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce Mısırlı futbolcunun gündemlerinde olduğunu belirtmişti. Sarı-Kırmızılılar, UEFA’nın getirdiği finansal kısıtlamalar sebebiyle Trezeguet konusunda kiralama teklifinde bulundu. Üstüne de bazı futbolcuları önerdi.

ASLAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ancak Kasımpaşa bu teklife sıcak bakmıyor. Futbolcunun buradaki tutumu Sarı-Kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. Son sözü kulübü söyleyecek. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen Trezeguet, özellikle bu sebeple G.Saray’ı istiyor. Yurt dışından da bazı teklifler geldi ama bu kulüplerin hiçbiri G.Saray kadar kuvvetli konumda bulunmuyor. Ancak ortada aşılması gereken birçok sorun var. İki kulübün finansal konularda anlaşması şart.