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Trezeguet transferi Abdurrahim Albayrak'tan sorulur!

Sarı-Kırmızılılar’ın Trezeguet’yi kiralamak için girişimleri sürüyor. Kasımpaşa kulübüyle iyi ilişkileri bulunan 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın, bu transferi bitirmek için bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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Galatasaray’ın Trezeguet aşkı bitmiyor... Kasımpaşa’nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir ilgisi devam ediyor. Her ne kadar Mısırlı futbolcunun 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunsa da, böylesi bir mali yükün altına girmek istemeyen yönetim, işi kiralık olarak bitirmek istiyor.

Galatasaray’ın planı, kiralama bedelinin bir kısmını ödeyip, sezon sonunda da satın alma opsiyonunu kullanmak.

Bunun için de 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın bizzat devreye girerek, Kasımpaşa ile olan iyi ilişkilerini devreye sokacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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