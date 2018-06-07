Trezeguet için Watford, Bournemount, Burnley ve Fiorentina devreye girdi
Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet'ye talip olan takımların hiçbiri Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor.
Galatasaray'ın kadrosunu katmak istediği ve haziran sonuna kadar çıkış maddesi 5 milyon euro olan Mısırlı futbolcunun talipleri artmaya başladı. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina, Watford, Bournemount ve Burnley de sıraya girdi.Kulüplerin 5 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğunun altı çizilirken, Dünya Kupası öncesinde futbolcunun transfer olması bekleniyor.
G.Saray'ın uzun süredir ilgilendiği için rakiplerinden daha avantajlı olduğu biliniyor. Belçika basınında ayrıca mısır Dünya Kupası'nda katılmasında önemli pay sahibi olan Trezeguet için 'Salah kadar yetenekli bir oyuncu' tanımı yapıldı.
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