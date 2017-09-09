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Tribünlerden atılan pet şişe Volkan Babacan'ın başına isabet etti

Süper Lig'deki Fenerbahçe - Başakşehir maçında Volkan Babacan'a pet şişe atıldı. Atılan cisim milli kalecinin kafasına isabet etti.

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Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a tribünden pet şişe atıldı. İkinci yarının başlamasına saniyeler kala tribünden gelen madde ile sarsılan milli kaleci kendini yere bıraktı. Volkan Babacan kısa bir tedavinin ardından kalesine geçti ve maç başladı.

İlk yarının son bölümünde vakit geçiren Babacan'a tribünler büyük tepki gösterdi. Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun da Volkan Babacan'ın ağır hareketlerine kızması dikkat çekti. Fırat Aydınus konuk takımın file bekçisine sarı kart gösterdi. Taraftarın Babacan'a tepkisi ikinci yarıda da dinmezken, tribünden atılan cisim başına isabet etti.

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