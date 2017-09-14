TRT 1 canlı yayın Başakşehir Ludogorets şifresiz izleme yolları

Başakşehir Ludogorets maçı şifresiz mi sorusuna futbolseverler yanıt ararken müjdeli haber TRT 1 yayın akışı ile geldi. TRT 1 canlı yayın ile Başakşehir Ludogorets izlenebilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 20:00’de başlayacak mücadelenin son derece çekişmeli geçmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenen iki takımın UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda karşı karşıya geleceği maç şifresiz yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle açan Medipol Başakşehir, ön elemelerde iyi bir performans göstermesine rağmen, zorlu rakibi Sevilla’ya diş geçirememişti. Sevilla’ya elenen Başakşehir UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan Başakşehir bu sezon ligde yine şampiyonluk yarışında olacağını gösterdi.

LUDOGORETS SON DURUM

Bulgaristan 1.Ligi’nde mücadele eden Ludogorets ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Zalgiris’i eledikten sonra İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’ya elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. 8.haftası geride kalan Bulgaristan Ligi’nde, lider CSKA Sofia’nın bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Ludogorets, son yıllarda Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte Medipol Başakşehir - Ludogorets Razgrad maçı muhtemel 11'leri:

Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Ludogorets: Renan, Cicinho, Georgi Terziev, Nataniel Pimienta, Cosmin Moti, Anicet Abel, Jacek Goralski, Gustavo Campanharo, Vura, Wanderson, Keseru