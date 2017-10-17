TRT 1 canlı yayın ile Monaco Beşiktaş izle | Monaco Beşiktaş şifresiz canlı

Monaco Beşiktaş şifresiz izleme yolları siyah beyazlı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. TRT 1 canlı yayın ile Monaco Beşiktaş şifresiz izle. Şampiyonlar Ligi 3.haftasında Beşiktaş zorlu Monaco deplasmanına çıkıyor ve grup liderliğini sürdürme amacı taşıyor. Gruba ilk iki maçta iki galibiyetle başlayan Beşiktaş’ın bu maçta neler yapacağı merak konusu. Teknik direktör Şenol Güneş, forvette Cenk Tosun’a görev verecek ve Negredo yedek kulübesinde olacak.

LİGDE FARKLI AVRUPADA FARKLI BEŞİKTAŞ

Bu sezon lig ve Avrupa'da farklı görüntüler çizen Beşiktaş, Süper Lig'de son üç maçta galibiyet alamadı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

6'ncı haftada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Siyah Beyazlılar, 7'nci haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken sonrasında üç gün önce de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve üç haftada kaybettiği 8 puanla 6'ncı sıraya kadar geriledi. Lig maçlarının aksine Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar, Porto gibi bir rakibi deplasmanda 3-1 ile geçtikten sonra grubun en zor takımı olarak görülen Leipzig'i de kendi sahasında 2-0 ile geçerek 6 puan topladı ve G grubunun liderliğine oturdu.

MONACO MAÇI ÇIKIŞ MAÇI OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Siyah-Beyazlı ekip, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş'ın Fransa'daki ikinci hedefi ise 'yenemiyorsan yenilme' olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Siyah-Beyazlılar deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak. Porto'nun 3 Leipzig'in 1 puanının olduğu grupta iki Monaco maçından çıkartılacak minimum 4 puan Siyah Beyazlı ekibin gruptan çıkması için hemen hemen yeterli olacağından Monaco'yu deplasmanda yenmek kadar beraberlik de Beşiktaş için iyi bir sonuç sayılacak.

ŞENOL GÜNEŞ AS KADROYA DÖNECEK

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Monaco karşısında as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Gençlerbirliği maçında, Quaresma ve Babel'i yedek soyundurup Negredo ve Lens'i oynatan, Cenk Tosun'a da ilk yarıda sol kanatta görev veren Güneş'in Monaco karşısına ideal 11 ile çıkması çok kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli hocanın son haftaların en çok eleştirilen iki ismi olan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup konusundaki tercihi ise bu akşam II. Louis Stadı'nda yapacağı son taktik idmanda belli olacak. Sakatlığı tamamen düzelen ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna giren Adriano'nun Monaco karşısında sol bekte oynaması sürpriz bir hamle sayılmazken, Şenol Güneş'in Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan ile başlaması da seçenekler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın yarın akşamki muhtemel onbiri Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano (Caner) Atiba, Oğuzhan (Tolgay) Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun şeklinde.

CANER ERKİN SARI KART SINIRINDA

Siyah Beyazlı takımda Caner Erkin, 2 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Porto ve Leipzig maçlarında sarı kart gören Caner ilk iki maçta ceza sınırına geldi. Caner, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Monaco maçında da sarı kart görürse 3 maçta 3 sarı kart ile cezalı duruma düşecek ve 1 Kasım'da Monaco ile İstanbul'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.