TRT 1 canlı yayın Juventus Barcelona maçı şifresiz

TRT 1 canlı yayın ile merakla beklenen Juventus Barcelona maçı şifresiz biçimde izlenebilecek. TSİ ile saat 21:45’te başlayacak karşılaşma için geri sayım başladı. Juventus Barcelona maçı şifresiz canlı yayın ile TRT 1’den izlenebilecek. TRT 1 şifresiz canlı yayın ile Juventus Barcelona izle. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 351 dakikadır kalesinde gol görmüyor ve bu alanda da devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Juve turnuvada en son Sevilla oyuncusu Nico Pareja'dan gol yemişti.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Juventus ve Barcelona en son 2015 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve Barcelona rakibini 3-1 yenerek kupayı almıştı. Ancak Katalanlar, rakibini Avrupa kupalarında deplasmanda henüz yenemedi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son beş sezonda üçüncü kez çeyrek final oynayacak. Bu süre zarfında başka hiçbir İtalyan kulübü turnuvada çeyrek final göremedi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde dört maçtır kazanıyor ve turnuvada halen devam eden en uzun serinin sahibi. Juve ayrıca Real Madrid ile birlikte bu sezon henüz yenilmeyen iki takımdan biri.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 351 dakikadır kalesinde gol görmüyor ve bu alanda da devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Juve turnuvada en son Sevilla oyuncusu Nico Pareja'dan gol yemişti.

MUHTEMEL 11’LER

JUVENTUS: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Pjanic, Khedira, Mandzukic; Dybala; Higuain

BARCELONA: Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Iniesta, Gomes; Messi Suarez, Neymar