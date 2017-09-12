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TRT 1 yayın akışı Barcelona Juventus canlı izle şifresiz

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçı Barcelona Juventus canlı izleme yolları haberimizde bulunuyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan Barcelona Juventus canlı yayın için nefesler tutuldu. Çekişmeli geçmesi beklenen 90 dakika saat 21:45’te başlayacak. Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarından birisi olan zorlu maç D Grubu’nun kaderini de belirleyebilir.

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Barcelona Juventus canlı yayın için geri sayım başladı. TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona Juventus canlı izleme yolları haberimizde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçı Nou Camp Stadı’nda oynanacak ve zorlu karşılaşmada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Ernesto Valverde’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Barcelona’nın Massimiliano Allegri’ni başında olduğu Juventus karşısında neler yapacağı merak konusu.

 

BARCELONA JUVENTUS CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

 

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Barcelona, Juventus'la oynadığı son altı maçtan sadece birini kazanabildi. Bu maçların ikisi berabere biterken üçü Juventus üstünlüğüyle tamamlandı.

Barcelona, Juventus'a karşı oynadığı son sekiz maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Barcelona, son dört sezonda sadece bir kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarken; önceki altı sezonun tamamında bunu başarmıştı.

SAKAT VE EKSİKLER

Barcelona’da kadroya giremeyen Arda Turan’ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Paco Alcacer ve Rafinha bu maçta forma giyemeyecek.

Juventus’ta ise bu maç için birçok eksik isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini, Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Claudio Marchisio, Mario Mandzukic ve cezası olan Juan Cuadrado forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki ilk maçında, 13 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45’te Portekiz’in Porto takımına konuk olacak.

12 Eylül Salı
 
UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Juventus, 21.45 (Tivibu Spor 2) (TRT 1 Şifresiz)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Roma-Athletico Madrid, 21.45 (Tivibu Spor 3)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Karabağ, 21.45 (Tivibu Spor 4)

13 Eylül Çarşamba

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto-Beşiktaş, 21.45 (Tivibu Spor 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham-Dortmund, 21.45 (Tivibu Spor 3)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool-Sevilla, 21.45 (Tivibu Spor 4)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi’nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu finali, 26 Mayıs 2018’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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